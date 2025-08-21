«Какая есть»: Лолита об отношении к стандартам красоты

Лолита призналась, что никогда не стремилась к идеальным формам

Идеальные фигуры можно увидеть лишь в социальных сетях, в реальной жизни их — нет. Об этом певица Лолита Милявская в беседе Super.ru.

«Я никогда не стремилась к идеальной форме. Я считаю это бред. Идеальная форма — это когда ты себя отфотошопишь или наденешь корректирующее белье. Я не видела ни одной идеальной фигуры у тех, кто не вылезает из качалки. У всех что-то провисает — все нормальные люди. Я у себя на странице, какая есть», — поделилась она.

По словам артистки, иметь тело с особенностями — это нормально. Некоторые свои «изюминки» исполнительница тоже пытается побороть, но без фанатизма. Например, целлюлит у Лолиты уходит от жестких массажей щеткой. Однако певице этот метод ближе, чем тренажерный зал. На такие процедуры она ходит около шести раз в месяц.

В еде певица ограничивать себя подсчетами калорий не хочет, но порой все же урезает количество съеденного сладкого.

«Хочу есть — ем. У меня в поезде стоит коробка конфет, я беру их машинально. Потом могу себя ограничивать — недели две не покупать ни одной шоколадки, но если я ем, то я ем. Ничего не считаю, у меня плохо с математикой», — подытожила Лолита.

