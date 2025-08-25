«Нужно закончить скандал дома»: Кирилл Туриченко о разногласиях с женой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 9 0

У пары есть свод правил для гармоничной семейной жизни.

Кирилл Туриченко рассказал о скандалах с супругой

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Певец Кирилл Туриченко иногда ругается с супругой из-за киновкусов

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко поделился подробностями своих отношений с женой Дарьей Тарасовой. В беседе с изданием Super.ru музыкант признался, что в его семейной жизни иногда случаются конфликты.

«Если ссоримся, то это что-то незначительное», — подчеркнул артист.

По его словам, причиной разногласий с супругой могут стать бытовые вопросы. В качестве примера исполнитель привел случай с просмотром фильма, когда его вкусы не совпали с предпочтениями Дарьи.

«Решили с Дашей посмотреть классный фильм. А она меня заставила смотреть „Субстанцию“. И она закрывает глаза, и спрашивает, что там происходит, а я должен смотреть. Я не хочу смотреть это, а на мои фильмы говорит, что ей не нравятся, хотя я смотрю хорошие фильмы», — признался Туриченко.

Также певец пояснил, что подобные ситуации обычно не перерастают в серьезные конфликты, поскольку у пары есть свои правила, которым они следуют, чтобы разрешить противоречия.

«Перед тем, как покинуть квартиру, нужно помириться», — отметил Кирилл.

В то время как Дарья придерживается того же мнения.

«Да, если вдруг поругались, то обязательно нужно закончить скандал дома. Всегда нужно выходить из дома в хорошем настроении», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, без чего не может жить Кирилл Туриченко.

