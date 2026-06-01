США нанесли удары по объектам в Иране
Операция стала ответом на сбитый американский беспилотник MQ-1.
Фото: Reuters/Amir Cohen
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
США нанесли удары по объектам на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Штатов на своей странице в социальной сети.
«Разумные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, включая сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами», — проинформировали в ведомстве.
Там уточнили, что целью США были иранские радары и пункты управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм. Штаты при помощи истребителей уничтожили средства ПВО исламской республики, наземный пункт управления и два ударных дрона.
Командование ВС США добавило, что в результате операции никто из американских военнослужащих не пострадал.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тегеран намерен привлечь к ответственности Вашингтон за гибель школьниц в Минабе и за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Глава Центрального командования армии США Брэд Купер заявил, что образовательное учреждение якобы находилось на территории базы Корпуса стражей исламской революции. В этом месте, по данным Штатов, находились крылатые ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 1 июн
- Хакеры взломали президентский аккаунт Барака Обамы в Instagram*
- 31 мая
- В Иране пообещали привлечь к ответственности США за удар по школе в Минабе
- 28 мая
- Иран атаковал военную базу США в ответ на удар рядом с аэропортом Бендер-Аббас
- 26 мая
- Пентагон подтвердил удары по ракетным установкам в южном Иране
- 26 мая
- «Понимают язык силы»: Иран пригрозил нефтью по 200 долларов за баррель из-за США
- 26 мая
- В иранском городе Бендер-Аббас прогремели взрывы
- 25 мая
- Рубио заранее обвинил Иран в возможном провале переговоров
- 23 мая
- Сделка или новая эскалация? Трамп оценил шансы на возобновление войны в Иране
- 21 мая
- Трамп заявил о готовности действовать при получении неправильного ответа Ирана
- 20 мая
- Трампа ограничили в военных полномочиях в отношении Ирана
Читайте также
64%
Нашли ошибку?