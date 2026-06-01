США нанесли удары по объектам в Иране

США нанесли удары по объектам на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Штатов на своей странице в социальной сети.

«Разумные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, включая сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что целью США были иранские радары и пункты управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм. Штаты при помощи истребителей уничтожили средства ПВО исламской республики, наземный пункт управления и два ударных дрона.

Командование ВС США добавило, что в результате операции никто из американских военнослужащих не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тегеран намерен привлечь к ответственности Вашингтон за гибель школьниц в Минабе и за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Глава Центрального командования армии США Брэд Купер заявил, что образовательное учреждение якобы находилось на территории базы Корпуса стражей исламской революции. В этом месте, по данным Штатов, находились крылатые ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.