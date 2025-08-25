Противник просчитался: как ВС РФ освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области

На оставленных украинскими боевиками позициях были найдены следы иностранных наемников.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Появились подробности освобождения Новогеоргиевки в Днепропетровской области

При освобождении Новогеоргиевки в Днепропетровской области удалось захватить большое количество пулеметов и винтовок производства самых разных стран. А на бывших позициях боевиков ВСУ остались американские, французские и колумбийские нашивки.

«Также в эфирах были замечены неоднократно английская речь в основном, польская тоже неоднократно, все это переводилось и нами использовалось в ходе боевых действий», — рассказал командир подразделения с позывным «Степа».

Российские бойцы рассказали и о главной ошибке противника. Вероятно, из-за нехватки людей боевики слишком сильно надеются на технику, пытаясь удерживать большие территории в основном за счет беспилотников. В итоге проигрывают сражения нашим штурмовикам.

