Трамп заявил о переброске дополнительных 5 тысяч военных в Польшу

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Глава Белого дома отметил, что решение было принято на основе его хороших отношений с Каролем Навроцким.

Сколько военных перебросят США в Польшу

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дополнительные пять тысяч американских солдат будут переброшены на территорию Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что решение было принято на основе его хороших отношений с польским президентом Каролем Навроцким.

«Я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих», — заявил он.

Сейчас на территории Польши находятся около десяти тысяч американских военных. Накануне в Варшаве говорили о планах Вашингтона сохранить свое военное присутствие в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Штаты намерены вывести пять тысяч своих военнослужащих из Германии из-за «бесполезной» риторики Берлина. Процесс планируется завершить в течение года. Кроме того, американская администрация пересмотрит решение о размещении дальнобойного оружия в ФРГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:41
«Грудь на бедрах»: Екатерина Волковой удивила нарядом на кинофестивале в Чите
2:20
«Они все завидовали!» — Киркоров рассказал, как одноклассники испортили ему выпускной
2:00
Запасы на исходе: нефтяные резервы США могут рухнуть до исторического минимума
1:41
Трамп заявил о переброске дополнительных 5 тысяч военных в Польшу
1:22
«Отбила охоту на всю жизнь»: Киркоров рассказал, почему бросил курить
1:03
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов

Сейчас читают

«Сбитый летчик»: Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»
Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе
Нас водили за нос? Правда ли кальций и витамин D укрепляют кости
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео