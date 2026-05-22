Трамп заявил о переброске дополнительных 5 тысяч военных в Польшу
Дополнительные пять тысяч американских солдат будут переброшены на территорию Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что решение было принято на основе его хороших отношений с польским президентом Каролем Навроцким.
«Я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно пять тысяч военнослужащих», — заявил он.
Сейчас на территории Польши находятся около десяти тысяч американских военных. Накануне в Варшаве говорили о планах Вашингтона сохранить свое военное присутствие в стране.
Ранее 5-tv.ru писал, что Штаты намерены вывести пять тысяч своих военнослужащих из Германии из-за «бесполезной» риторики Берлина. Процесс планируется завершить в течение года. Кроме того, американская администрация пересмотрит решение о размещении дальнобойного оружия в ФРГ.
