Зоя Бербер дала совет по продлению молодости: «Я раз в десятилетие рожаю детей»

Рождение детей помогает женскому организму продлить молодость. Так считает актриса Зоя Бербер, чем она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Дыши» в столичном кинотеатре «Художественный».

Артистка предположила, что возрастные изменения не настигают ее из-за недавнего пополнения в семье — в июне прошлого года она родила второго ребенка. Тогда у Бербер от коллеги по цеху Максима Белбородова на свет появился сын, которого назвали в честь отца.

Первого ребенка — дочь Надежду — актриса родила от сценариста Александра Синегузова. Девочке уже десять лет.

«Мне через месяц 38 лет, может быть, это потому что я раз в десятилетие рожаю детей и выгляжу так клево», — с улыбкой сказала Зоя.

При этом актриса поделилась тем, что не делала никакие косметологические процедуры, поскольку работа отнимает у нее все время. Она также не посещает спортзал. По ее словам, секрет молодости именно в родах и в активном трудовом графике.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зоя Бербер рассказала о том, почему важен отдых. Из этого процесса артистка черпает вдохновение и силы.

