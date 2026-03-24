Екатерина Волкова: поцелуй с Петром Баранчеевым был исключительно дружеским

Что такое дружеская любовь, знает не понаслышке актриса театра и кино, певица Екатерина Волкова. На своем дне рождения она страстно целовалась с коллегой Петром Баранчеевым, с которым, как позже выяснилось, они просто друзья и любят друг друга в кино и только. Об этом артистка рассказала в беседе с 5-tv.ru на 39-й церемонии награждения лауреатов кинопремии «Ника» в театре имени Моссовета.

На вопрос журналиста, как протекают новые отношения, Волкова приятно удивилась, ведь никаких романов у нее нет, а вот дружба есть. И тот страстный поцелуй на камеру с коллегой по сериалу «Скорая помощь» — просто шутка, и все.

«Какие новые отношения? Новые старые? Знаете, мы десять лет, уже десятый сезон „Скорой помощи“, играем мужа и жену, это наш просто кинороман. Я думаю, что такой поцелуй имеет место быть», — смеясь, развеяла все надежды журналистов о новом романе Волкова.

Сложно достаточно представить, как можно целовать своего коллегу, так еще и не на съемочной площадке, а просто от большого порыва дружеских чувств. А вот актеры, как выяснилось, на такое способны. Ведь это актерский мир, и им многое позволено.

«Да нет, вы что? Это шутки все. Это же актерский мир, вы что? Мы друг друга любим действительно, потому что мы в кино играем любовь уже столько лет. Это тоже любовь», — пояснила артистка.

По словам Екатерины, супруга Петра Баранчеева также отнеслась к этой невинной шалости с пониманием. Только вот дочка актера возмутилась. Ничего, папочка объяснит, что это просто игра.

«Просто, знаете, когда люди много лет снимаются и работают, они становятся, как родственники. Поэтому поцелуй вы приняли за любовный», — добавила Екатерина.

Может быть, поцелуй действительно был дружеским, а уверенности в себе и привлекательности он явно добавил актрисе. На премию «Ника» она пришла в довольно откровенном платье с выраженным декольте и полупрозрачными кружевными вставками.

«Когда есть что показать, тогда и показываем», — лаконично ответила Волкова на вопрос о выборе наряда.





Фото: Instagram*/volkovawolka

Также она рассказала и про сам день рождения, привлекший так много внимания. Свое 52-летие актриса отпраздновала во французском ресторане с большим размахом.

«Феерично, просто потрясающе! В ресторане французском. <…> Были свечи, шампанское, красивые наряды, красивые друзья, которые пришли по дресс-коду, и были красивые фотографии — все, как мечтается вот прям в идеальном дне рождения. Со мной были дети младшие, слава богу, у меня их трое. Поэтому, когда один сепарировался, двое других остаются», — поделилась звезда «Скорой помощи».

Екатерина Волкова всегда была не прочь продемонстрировать свои прелести. Так, например, она получила волну хайпа за публикацию обнаженных фото в соцсетях. А всего лишь актриса хотела последовать модному тренду.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.