В головном мозге мужчины завелись черви из-за любви к «мягкому» бекону

Live Science: американец заразился свиным цепнем из-за недожаренного бекона

Американец, уставший от приступов сильной головной боли, которые происходили все чаще, обратился к врачу и узнал, что в его мозге поселились гельминты — свиной цепень. По итогам обследования 52-летнему мужчине сообщили о наличии паразитов, перебравшихся в мозг из кишечника. А все из-за любви к бекону! Об этом сообщается в материале издания Live Science.

Авторы пишут: пациент заметил изменение типичных симптомов мигрени. В течение четырех последних месяцев ему уже не помогали лекарства, и каждый новый приступ — примерно раз в неделю — становился интенсивнее предыдущего, особенно сильная боль появлялась в области затылка. При этом все жизненные показатели были в норме.

Но после компьютерной томографии (КТ) врачи обнаружили проблему — многочисленные кисты в мозге, разбросанные по обоим полушариям. Немедленная госпитализация, прием нейрохирурга, магнитно-резонансная томография (МРТ), прием инфекциониста — и все наконец стало ясно, но не менее страшно.

«Один из анализов показал, что в крови мужчины присутствуют антитела к Taenia solium, ленточному червю, обычно встречающемуся у свиней, который обитает в их кишечнике и мышцах и выделяется с фекалиями. В случае мужчины личинки червя проникли в мозг и образовали цисты внутри тканей. Поражение нервной системы таким образом называется нейроцистицеркозом», — сказано в материале.

Чтобы так заболеть, нужно или контактировать с животными, или есть недоваренное мясо, или пить зараженную воду. Мужчина долго думал, а потом признался, что большую часть жизни питался слабо прожаренным, «мягким» беконом. Медики заключили, что пациент, вероятнее всего, заразился кишечной формой инфекции, а потом личинки проникли в мозг.

Пациент получал противопаразитарные и противовоспалительные препараты, находясь под наблюдением в отделении интенсивной терапии в течение нескольких недель, после чего был направлен на амбулаторное обследование в инфекционную клинику. В процессе лечения наблюдался регресс поражений и уменьшение головных болей, после чего американец был вылечен.

