Спасатели нашли группу потерявшихся на Курилах туристов

Спасатели нашли группу из десяти туристов, которые потерялись 24 августа в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

«Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все десять человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санитарной авиации», — говорится в сообщении.

По словам главы округа, на данный момент участники группы находятся в безопасности, а их жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи осмотрят туристов и примут решение об оказании помощи.

Ранее сообщалось, что группа не вышла на связь 24 августа на острове Итуруп, который входит в состав Курильских островов. К спасательной операции были привлечены сотрудники отдела МВД, администрации муниципалитета, МЧС, а также военные. Всего в поисках были задействованы 16 человек. Работе спасателей мешали неподходящие погодные условия — местность затянуло сильнейшим туманом.

