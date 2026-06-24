Двойная выплата и надбавка за уход: кому повысят пенсии в июле

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Нововведение затронет не всех получателей выплат, а тех, кому положена дополнительная поддержка государства.

Кому повысят пенсии в июле 2026 года и на сколько больше

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

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В июле 2026 года часть российских пенсионеров получит увеличенные выплаты

В июле 2026 года часть российских пенсионеров получит увеличенные выплаты. Речь идет о гражданах, которым исполнилось 80 лет, а также о тех, кому установили I группу инвалидности. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

«В июле будет точечное повышение пенсий, это не массовое повышение. Граждане, которые становятся инвалидами I группы или достигают 80 лет, имеют право на дополнительную поддержку от государства», — пояснила депутат.

Бессараб уточнила, что для этих категорий в два раза увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии. Сейчас ее размер составляет 9584,69 рубля, а после перерасчета сумма вырастет до 19 169,38 рубля.

Кроме того, пенсионерам автоматически назначат надбавку за уход. Раньше для ее получения нужно было оформлять отдельный договор, а размер выплаты составлял 1200 рублей. Теперь доплата включается в состав пенсии без дополнительного заявления и равна 1400 рублей.

При этом депутат обратила внимание, что договор все же понадобится в отдельных случаях. Например, если родственник-студент ухаживает за пенсионером и хочет, чтобы этот период был засчитан в страховой стаж, документы необходимо оформить и передать в Социальный фонд.

Бессараб также напомнила, что пенсии перечисляют только на карту платежной системы «Мир». Оформить ее можно через Социальный фонд или многофункциональный центр. Если банковской карты у пенсионера нет, он вправе получать деньги наличными через доставку Почтой России.

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