Собянин рассказал, как будет оформлена станция метро «СберСити»

Собянин рассказал о строительстве станции метро «СберСити»

Станцию «СберСити» на строящейся Рублево-Архангельской линии московского метрополитена оформят в стиле архитектурной бионики. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В центре платформенного зала установят колонны изогнутой конфигурации. Каждая опора будет иметь индивидуальный силуэт: колонны расширяются кверху и переходят в потолочные конструкции.

«Ключевым элементом оформления станут уникальные светильники бионической — природной — формы. Световые линии будут плавно переходить с колонн на своды, создавая эффект бесшовного, парящего пространства», — рассказал Сергей Собянин.

Станционный комплекс расположен под Проектируемым проездом № 7107 в районе Кунцево (Западный административный округ). Готовность объекта превышает 50%, завершить строительство планируют в 2027 году.

Район «СберСити» развивается как многофункциональная городская зона. Здесь возведут жилые и офисные комплексы, а также более 20 объектов образования и социальной инфраструктуры.

Ранее состоялся технический пуск первого отрезка Рублево-Архангельской ветки — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».

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