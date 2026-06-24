Трамп заявил о больших уступках Ирана в переговорах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Президент США убежден, что военные действия идут очень успешно, и Штаты одерживают верх в конфликте.

Как Трамп оценивает положение Ирана в переговорах с США

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Тема:
Война в Иране

Трамп: Иран идет на большие уступки, США побеждают в конфликте с большим отрывом

Иран идет на значительные уступки в процессе урегулирования вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Об этом в ходе своего выступлении в Сенате заявил американский лидер Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что его страна очень успешна в военных действиях и с «большим отрывом» приближается к победе.

«Иран идет на весьма серьезные уступки. Посмотрим, что будет дальше, но эти действия оказались крайне мощными», — сообщил Трамп.

Сенат накануне принял резолюцию, которая призывает главу Белого дома остановить военную операцию против исламской республики. За принятие этой резолюции свои голоса отдали 50 сенаторов, 48 проголосовали против. Президент отреагировал на ситуацию с недовольством. Он обвинил выступивших за документ в усложнении работы американской администрации, назвал их решение несвоевременным и не имеющим практического смысла.

Стоит отметить, Белый дом не только выдает обнадеживающие комментарии по поводу уступок Ирана, но и оправдывает собственные. Команда Трампа заверяет, что будущие компромиссы будут выгодны самим американцам. В частности, речь идет о разморозке активов Тегерана на десятки миллиардов долларов.

Тегеран и Вашингтон также занимаются согласованием деталей будущей архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Государственный секретарь США Марко Рубио впервые с начала конфликта отправился в регион с двухдневным визитом, чтобы обсудить детали иранского соглашения и сферы влияния в Персидском заливе с представителями Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Кувейта.

Ранее 5-tv.ru писал о минувших переговорах по Ближнему Востоку, которые состоялись в Швейцарии. Жесткое 18-часовое обсуждение ситуации, отказ министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи от совместного фото с делегацией США под руководством вице-президента Джей Ди Вэнс и в завершении — угрозы от Трампа. Президент Штатов пообещал Тегерану показать силу из-за Ливана, что вызвало получасовую напряженную паузу.

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