«Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала

Пятый канал специально к празднику выпускников «Алые паруса» представляет одноименную анимационную премьеру, в которой классика обретает новое дыхание. История Ассоль и Грэя оживает в формате мультфильма. Проект создан с использованием инструментов искусственного интеллекта по мотивам легендарной повести-феерии Александра Грина.

Этот анимационный сериал – новое художественное измерение знакомого сюжета. Художники компьютерной графики с помощью инструментов искусственного интеллекта создали уникальный визуальный язык. Каждый кадр наполнен магией гриновской повести-феерии. Одновременно фильм отражает настроение современной молодежи и откликается на вопросы, которые волнуют многих вчерашних школьников.

Образы героев, свет, фактуры и пластика позволяют по-новому почувствовать глубину истории о мечте, вере и внутренней силе. При этом сюжет остается близким и понятным зрителю любого поколения.

Анимационный сериал состоит из шести коротких эпизодов продолжительностью до двух минут. Первая серия погружает зрителя в атмосферу сурового мира, где маленькая Ассоль сталкивается с первой утратой и учится сохранять внутренний свет вопреки обстоятельствам. Визуальный язык проекта подчеркивает контраст между холодной реальностью и теплой надеждой, которая становится главной опорой героини.

Каждая серия – часть повествования и эмоциональное послание выпускникам. В мультфильме звучат важные смыслы и напутствия:

всегда оставаться собой;

не позволять обстоятельствам определять свою судьбу и смело идти к мечте, даже если путь кажется сложным;

иногда случайная встреча может изменить целую жизнь;

чудеса случаются с теми, кто умеет ждать и верить;

иногда люди смеются над мечтой только потому, что сами давно перестали верить в чудеса;

чудеса рождаются тогда, когда люди создают их своими руками.

Анимационный проект выходит в официальных аккаунтах Пятого канала в социальных сетях по две серии ежедневно. Мультфильм станет еще одним важным элементом праздника – истории о том, что чудо возможно для каждого, кто в него искренне верит.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.

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