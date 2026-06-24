«Алые паруса» в новом анимационном измерении: премьера Пятого канала

История Ассоль и Грэя оживает в формате мультфильма.
Фото: 5-tv.ru
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Пятый канал специально к празднику выпускников «Алые паруса» представляет одноименную анимационную премьеру, в которой классика обретает новое дыхание. История Ассоль и Грэя оживает в формате мультфильма. Проект создан с использованием инструментов искусственного интеллекта по мотивам легендарной повести-феерии Александра Грина.
Этот анимационный сериал – новое художественное измерение знакомого сюжета. Художники компьютерной графики с помощью инструментов искусственного интеллекта создали уникальный визуальный язык. Каждый кадр наполнен магией гриновской повести-феерии. Одновременно фильм отражает настроение современной молодежи и откликается на вопросы, которые волнуют многих вчерашних школьников.
Образы героев, свет, фактуры и пластика позволяют по-новому почувствовать глубину истории о мечте, вере и внутренней силе. При этом сюжет остается близким и понятным зрителю любого поколения.
Анимационный сериал состоит из шести коротких эпизодов продолжительностью до двух минут. Первая серия погружает зрителя в атмосферу сурового мира, где маленькая Ассоль сталкивается с первой утратой и учится сохранять внутренний свет вопреки обстоятельствам. Визуальный язык проекта подчеркивает контраст между холодной реальностью и теплой надеждой, которая становится главной опорой героини.
Каждая серия – часть повествования и эмоциональное послание выпускникам. В мультфильме звучат важные смыслы и напутствия:
- всегда оставаться собой;
- не позволять обстоятельствам определять свою судьбу и смело идти к мечте, даже если путь кажется сложным;
- иногда случайная встреча может изменить целую жизнь;
- чудеса случаются с теми, кто умеет ждать и верить;
- иногда люди смеются над мечтой только потому, что сами давно перестали верить в чудеса;
- чудеса рождаются тогда, когда люди создают их своими руками.
Анимационный проект выходит в официальных аккаунтах Пятого канала в социальных сетях по две серии ежедневно. Мультфильм станет еще одним важным элементом праздника – истории о том, что чудо возможно для каждого, кто в него искренне верит.
Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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