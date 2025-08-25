Икона с тротилом: как СБУ спланировали теракт в Севастополе

СБУ планировала устроить теракт в Севастополе с помощью бомбы в иконе

Методы украинских боевиков становятся все более изощренными. Зачастую их жертвами становятся слишком доверчивые люди. Одну из таких женщин кураторы направили в крымский офис силовиков. Фигурантка пришла с иконой, которая была начинена взрывчаткой. Но привести бомбу в действие дистанционно не удалось. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова — с подробностями.

Эксперт осторожно разбирает старую икону. Она буквально разваливается в руках. Внутри — неожиданное содержимое.

С помощью иконы представители СБУ хотели устроить теракт в здании ФСБ в Севастополе. И даже нашли исполнительницу. Это 54-летняя жительница Волгоградской области. Женщину завербовали с помощью иностранного мессенджера.

«Он сказал, что на следующий день нам нужно будет вставать рано, часов в шесть. К семи мы должны уже были быть по адресу», — рассказала завербованная.

Она до сих пор употребляет слово «мы», настолько за время воздействия психологически «срослась» с куратором. Тот постоянно общался с исполнительницей по видеосвязи, чтобы точно войти в доверие. Сценарий стандартный: «на ваше имя взял кредит террорист, средства перевел на нужды ВСУ, вы теперь под следствием, но можно спастись, если будете выполнять инструкции».

«Не будем называть конкретный мессенджер, но большинство из них имеет определенные проблемы и с верификацией, и с безопасностью...» — говорит Генрих Девяткин, заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ.

С помощью звонков через мессенджер пенсионерку держали на крючке с мая. Она послушно оформила на себя кредиты на три миллиона рублей. А дальше отправилась в путь — в Крым.

Кажется, женщина до сих пор не осознает масштаб трагедии, которая могла произойти, если бы силовики ее не остановили. Бомба внутри иконы — чистый килограмм тротила.

«Если человек находится где-то в радиусе метра полутора, то стопроцентный летальный исход. Человек просто получил бы такое давление на свои внутренние органы и внешние, что они были бы несовместимы с жизнью», — рассказал ветеран подразделения «Альфа» Андрей Попов.

И таких историй — десятки. Вот пенсионерка пытается подорвать машину российского военнослужащего. В руках безобидные шахматы, но внутри них бомба. А вот подростки из Новосибирской области, что за вознаграждение наносят на автомобиль офицера смертельно опасный яд. Абсолютно все исполнители диверсий получали инструкции и отправляли отчеты, используя Telegram или WhatsApp*.

Через иностранные мессенджеры готовят не только теракты, проворачивают мошеннические схемы. Подростка из Челябинска, ему всего 17, телефонные мошенники атаковали через Telegram во время вступительных экзаменов в вузы. Момент и без этого волнительный, на то и был расчет. Пытались выманить персональные данные. Но абитуриент смотрит новости и поэтому вовремя распознал обман.

Мессенджеры позволяют преступникам оставаться невидимыми. Для телефонных мошенников, что в большинстве своем работают с территории Украины, подобные сервисы — основные инструменты для вымогательства. Зарубежные мессенджеры стали не просто инструментом, реальной угрозой безопасности страны.

