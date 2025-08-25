Новая глава в жизни: Муцениеце сменила фамилию

Новые данные появились в аккаунте звезды в соцсетях.

Новая глава жизни: Муцениеце сменила фамилию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса Агата Муциниеце взяла фамилию будущего мужа

Актриса Агата Муцениеце взяла фамилию будущего супруга, певца Петра Дранга. Об этом она сообщила в соцсетях. В аккаунте личного блога звезды появились новые данные. Вместо девичьей фамилии Муцениеце — новая, Дранга. 

Пара познкомилась в октябре 2024 года через общих знакомых. В мае Дранга сделал Муцениеце предложение. Несмотря на скептические комментарии о возможном пиар-характере союза, события показывают обратное. Кроме того, будущие супруги ждут рождение дочери.

У Муцениеце уже есть двое детей от первого брака с актером Павлом Прилучным: сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о конфликт между Прилучным и Муцениеце не исчерпан. В настоящее время 12-летний Тимофей проживает с Прилучным. Подросток переехал к отцу всего пару месяцев назад, и с тех пор не виделся с матерью. До этого Агата говорила, что Павел запрещает сыну общаться с ней. В ответ на это защитник актера утверждал, что Муцениеце сама не желает видеться с Тимофеем. Сейчас актриса борется за то, чтобы мальчик жил с ней.

