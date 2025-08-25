Внезапная отставка: как Трамп устраняет «нелояльных» генералов

Глава военной разведки США был отстранен от должности

Руководитель Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США, генерал-лейтенант Джеффри Круз был отстранен от занимаемой должности. По мнению американских СМИ, произошедшее — эпизод серии «внезапных отставок высокопоставленных гражданских и военных чиновников», в том числе «нелояльных» действующему президенту. Об этом пишут EADaily.

«Мы можем подтвердить, что генерал-лейтенант Круз больше не является директором Разведывательного управления Минобороны США. Заместитель директора (РУМО) Кристин Бординэ с настоящего момента вступает в должность исполняющей обязанности главы ведомства», — говорят представители РУМО.

Причины этого решения остаются в секрете.

До февраля 2024 года Круз занимал должность советника по военным вопросам директора Национальной разведки США. Затем был назначен бывшим американским президентом Джо Байденом на пост руководителя военной разведки. Его служба продлилась меньше трех лет, что весьма нетипично для подобных случаев.

