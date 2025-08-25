Это правда помогает: назван самый эффективный способ борьбы с борщевиком

Анна Сущук: в борьбе с борщевиком помогает обычный черный пакет

Самый эффективный и экологичный способ борьбы с борщевиком — укрыть его побеги черной пленкой. Об этом Газета.ру рассказала старший научный сотрудник лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского Научного Центра РАН Анна Сущук.

«Распространение борщевика — это действительно серьезная проблема. Мы хотим понять, что происходит с почвенными организмами и экосистемами, когда борщевик заменяет луговые травы», — отметила Анна.

С этой целью ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых они сравнили несколько способов уничтожения вредного растения. Так, эксперты пришли к выводу, что кипяток не поможет хозяйкам избавиться от борщевика на дачном участке. Лучше всего для этого подойдет обычный черный пакет. В отличие от горячей воды, он не навредит почве. Чтобы борщевик не дал плоды и не разросся по всему огороду, достаточно обмотать его побеги черной пленкой.

