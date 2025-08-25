Каникулы закончились: мошенники придумали новый способ обмана через школьников

Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Теперь они имитируют страницы авторизации государственных сервисов.

Каникулы закончились: мошенники придумали новый способ обмана через школьников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мошенники маскируются под «Электронный дневник» и портал Минобрнауки

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали появление новых фишинговых сайтов, которые маскируются под платформы «Электронного дневника» для школьников и портала министерства образования и науки РФ. Об этом РИА Новости рассказали в компании F6.

Сеть таких мошеннических ресурсов работает с использованием входа через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Фейковые сайты нацелены на угон аккаунтов учителей, школьников и их родителей, а также студентов», — рассказали в компании.

Такие действия направлены на кражу персональных данных школьников и их родителей, которые используют «Электронный дневник» для ведения учебной деятельности.

Проблема касается всех пользователей государственных порталов и образовательных платформ на территории России. Родителям и ученикам рекомендуют проявлять осторожность и проверять адреса сайтов, а также использовать двухфакторную аутентификацию вне ЕСИА.

В случае попадания на фишинговую страницу и передачи своих данных есть риск утраты личной информации и доступа к госуслугам. Специалисты советуют немедленно менять пароли и обращаться в службу поддержки сайта.

