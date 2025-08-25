Впервые в практике: разработан новый метод диагностики редкой болезни легких

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Заболевание теперь можно определить по анализу выдыхаемого воздуха без взятия биоматериала.

Биомаркеры редкого заболевания легких найдены в выдыхаемом воздухе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

В России разработали неинвазивный метод диагностики редкой болезни легких

Исследователи из Сеченовского университета разработали инновационный метод выявления лимфангиолейомиоматоза (ЛАМ) — редкого заболевания легких. Диагностировать его теперь можно, основываясь на анализе летучих органических соединений в выдыхаемом воздухе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Лимфангиолейомиоматоз — заболевание, при котором в легких разрастаются клетки гладкой мускулатуры, вызывая дыхательную недостаточность.

Новая методика была представлена в 2025 году. Она использует протонную масс-спектрометрию, которая обеспечивает чувствительный и быстрый анализ химического состава воздуха без необходимости предварительной подготовки образца.

«Впервые в мировой практике им удалось выявить специфические соединения в выдыхаемом воздухе, которые отражают тяжесть болезни и могут использоваться для оценки риска осложнений», — отметили в пресс-службе.

Исследование проходило при поддержке Российского научного фонда (РНФ), а результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences. Такой неинвазивный метод диагностики может значительно упростить мониторинг пациентов с ЛАМ по всей России. В дальнейшем разработка может способствовать появлению новых подходов в диагностике и лечении других болезней легких.

