Огромные участки дна Северного моря расположены «вверх ногами»

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Ученые выявили аномальные песчаные образования длиною в несколько километров.

На дне Северного моря ученые обнаружили гигантские холмы-флоатиты из песка

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

На дне Северного моря обнаружили множество песчаных холмов-флоатитов

Группа исследователей обнаружила сотни крупных песчаных холмов-флоатитов, расположенных на дне Северного моря. Материалы публикует журнал Communications Earth & Environment.

«Олиго-миоценовые пласты в северной части Северного моря состоят из сотен загадочных песчаных курганов километрового масштаба», — сказано в публикации.

По оценкам ученых, необычные структуры на морском дне сформировались около 5,3 миллиона лет назад, на стыке миоцена и плиоцена.

В течение миллионов лет эти холмы были покрыты морскими донными отложениями, что привело к формированию современного волнистого рельефа дна Северного моря. Данные также могут повлиять на методы хранения углерода в подземных резервуарах, которые рассматриваются как важный элемент борьбы с изменением климата.

Это открытие имеет значение для специалистов из Европы, особенно Великобритании и Нидерландов, чьи морские территории включают Северное море, и может повлиять на дальнейшие исследования и практические программы экологии.

