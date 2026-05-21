Нас водили за нос? Правда ли кальций и витамин D укрепляют кости

Эффективность кальция и витамина D для укрепления костей оказалась мифом

Массовое использование добавок с кальцием и витамином D не приносит реальной пользы в вопросе предотвращения переломов или случайных падений у большинства людей преклонного возраста. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале The BMJ.

Исследователи подчеркивают, что устоявшееся мнение о необходимости приема данных микроэлементов для укрепления опорно-двигательного аппарата в старшем возрасте не имеет под собой достаточных клинических оснований.

Специалисты проанализировали данные десятков испытаний, чтобы понять, насколько оправданы современные медицинские рекомендации по профилактике травматизма.

В ходе работы эксперты изучили материалы 69 различных клинических исследований, в которых суммарно приняли участие более 153 тысяч человек.

Ученые сравнивали показатели групп, принимавших кальций и витамин D по отдельности или в комплексе, с данными тех, кто получал плацебо или вовсе обходился без терапии.

Итоги проверки продемонстрировали отсутствие клинически значимого прогресса в защите от повреждений костей. Это утверждение касается даже переломов шейки бедра, которые считаются наиболее опасными для жизни пожилых пациентов.

Более того, прием указанных витаминов не помог сократить частоту падений, что ставит под сомнение целесообразность их обязательного назначения в профилактических целях.

Несмотря на активную пропаганду пользы этих веществ и постоянный рост числа медицинских рецептов, реальный эффект для здоровых пожилых людей остается минимальным.

Авторы материала уточняют, что полученные данные не касаются пациентов с установленным остеопорозом или серьезными костными патологиями, требующими специфического лечения.

Вместо употребления аптечных препаратов ученые советуют обратить внимание на физическую активность. Согласно выводам исследования, индивидуальные тренировки на развитие силы и равновесия показывают гораздо более высокую результативность в предотвращении тяжелых травм у людей старшего поколения.

