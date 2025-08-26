Протесты с погромами вспыхнули в Индонезии

Демонстранты недовольны введения президента страны льгот для чиновников.

Новая горячая точка на мировой карте появилась в Юго-Восточной Азии. Волна беспорядков прокатилась по Индонезии.

Президент страны обещал принять жесткие меры экономии бюджета, но в то же время ввел льготы для чиновников, что спровоцировало массовые протесты.

Демонстранты громят улицы и даже разрушили полицейский пост.

Акции против высоких зарплат и привилегий для депутатов идут уже полгода. Но прежде они протекали в мирном русле.

Протесты с погромами вспыхнули в Индонезии
