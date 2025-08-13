Пара вопросов спасут шевелюру: как проверить мастера перед наращиванием волос

Наращивание волос — одна из самых востребованных процедур в индустрии красоты, окруженная множеством мифов и противоречивых мнений. Одни считают, что это идеальный способ мгновенно получить густые и длинные волосы, другие уверены, что наращивание неизбежно портит натуральные локоны.

Подробный разбор этого вопроса эксклюзивно Пятому каналу сделала основатель студии наращивания волос Наталья Медуза.

Безопасно ли наращивать волосы

Главный страх, который останавливает многих женщин от наращивания — боязнь испортить свои волосы. Медуза уверена: любая техника наращивания безопасна, если работу выполняет грамотный мастер.

По ее мнению, самой безопасной является техника горячего капсульного наращивания волос. В отличие от голливудского наращивания, когда пряди, сшитые в ленту, крепятся к косам, заплетенным у корней собственных волос, такой метод дает минимальную нагрузку на корни.

Вред от такой процедуры — это миф, который возник из-за некачественного выполнения. Если капсулы (кератиновые капсулы, с помощью которых крепятся пряди — Прим.ред.) распределены правильно, нагрузка на собственную копну минимальна, она остается здоровой.

«Любое наращивание волос, я считаю, безопасно. Но только при условии, что его делают мастера, которые в этом разбираются. Потому что разные процедуры и услуги можно сделать хорошо или плохо», — говорит эксперт.

Ключевые факторы безопасности:

капсула должна находиться на расстоянии 0,3-0,5 миллиметра от корня, чтобы не создавать нагрузку на волосяную луковицу;

капсулы равномерно распределены по всей голове, а не сконцентрированы в одной зоне;

используются качественные натуральные волосы.

Как выбрать мастера по наращиванию волос

Чтобы избежать разочарований, перед процедурой важно задать мастеру несколько ключевых вопросов:

«Покажите фото капсул изнутри»

Красиво уложенные волосы — не показатель качества. Стоит попросить специалиста показать, как выглядят капсулы у корней. Если они расположены слишком близко к коже — это сигнал о плохой технике.

«Будете ли Вы филировать мои волосы?»

Филировка (подравнивание собственных волос после наращивания) — признак некачественной работы. Это делают, чтобы скрыть плохое распределение капсул, но в долгосрочной перспективе такой подход вредит волосам.

«Если мастер будет филировать ваши волосы — это красный флаг. Ему легко и быстро перекрыть нетекстурированность двух видов волос, но это небезопасно для волос клиента», — говорит знаток.

«Какие материалы вы используете?»

Хороший мастер не работает с искусственными волосами или дешевыми аналогами. Оптимальный выбор — натуральные волосы европейского или азиатского происхождения (но не китайские низкокачественные сборы).

«Как волосы ведут себя после мытья?»

Некоторые дешевые материалы выглядят идеально только до первого контакта с водой. Если мастер уверен в качестве, он без проблем проведет этот тест.

Кому подходит наращивание волос

Наращивание волос решает не только эстетические, но и медицинские проблемы. Чаще всего к этой процедуре прибегают те, кому это остро необходимо. Например, люди после химиотерапии — уже при длине в полтора сантиметра можно восстановить густоту и длину.

Также о наращивании думают после неудачных стрижек или окрашиваний, когда девушка пожалела о радикальном каре или обесцвечивании.

Некоторые женщины генетически не могут отрастить волосы длиннее 30 сантиметров из-за природных особенностей. Наращивание в таком случае помогает добиться желаемого объема. Если натуральные волосы совсем ослаблены, то для их защиты тоже можно нарастить пряди. Так, новая копна послужит «щитом» от внешних воздействий (солнца, ветра, перепадов температур), что ускоряет рост собственных волос.

Мифы и правда о наращивании

Существует мнение, что нарощенные волосы нельзя красить или укладывать. Наталья Медуза уверяет: качественные пряди можно и красить, и завивать, и укладывать как свои. Единственное ограничение — шампуни с маслами или спиртом в составе.

Ко всему прочему, многие считают, что между процедурами натуральным локонам нужно давать отдых. На самом деле, если все выполнено правильно, то перерывы не нужны. Наоборот, под защитой нарощенных натуральный волос растет быстрее.

Кроме того, некоторые опасаются наращивания ввиду того, что добавочные пряди могут оказаться тяжелыми и неудобными. Но современные техники (например, горячее окрашивание) используют капсулы весом всего 0,1-0,3 грамма, которые совершенно не ощущаются.

Раньше волосы наращивали в основном в средней зоне, оставляя «голыми» макушку, виски и челку. Клиентки жаловались, что после дождя и при сильном ветра свои волосы вставали шапкой, а нарощенные за счет тяжести неестественно держали форму. Сейчас же мастера прорабатывают маленькими капсулами все зоны для натурального эффекта и возможности менять прически.

Как отличить качественные волосы от плохих

На рынке представлено множество подделок. Но есть факторы, с помощью которых легко распознать оригинальные качественные локоны.

Первое — это цена. Товары стоимость менее 18-20 тысяч рублей за 100 граммов — повод насторожиться.

Также стоит обратить свой взор на происхождение «гривы». Лучшие варианты — волосы из Европы или Вьетнама. Китайские дешевые сборы часто обработаны кислотами и быстро портятся. Также можно провести тестирование нарощенных волос путем мытья. Перед процедурой желательно просто попросить мастера намочить прядь — если волосы стали жесткими или взъерошились, это плохой признак.

«Лучше не делать ничего, чем сделать плохо. Надо выбирать только хорошие места и не экономить на наращивании», — рекомендует профессионал.

Как ухаживать за нарощенными волосами

Специализированного ухода нарощенными волосам не требуется.

Рекомендуется обращаться внимание на присутствие масел и спиртов в составе шампуней. С «инородными» волосами требуется избегать сухих шампуней у корней и расчесывать их аккуратно, начиная с кончиков.