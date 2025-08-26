Германской пивоваренной отрасли предрекли волну банкротств в ближайшее время

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

К такому выводу пришел руководитель выпускающей пенный напиток компании в Баварии.

В ближайшие годы Германию ждет волна банкротств среди пивоваров

Фото: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

Глава Oettinger Блашак: пивоваренную отрасль ФРГ ждет волна банкротств

Волна банкротств ожидает в ближайшие годы германскую пивоваренную отрасль. В этом уверен руководитель баварской компании Oettinger Штефан Блашак, своим мнением он поделился в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По словам предпринимателя, мир пивоваров ФРГ рушится.

«Мы наблюдаем почти каждый день банкротства небольших предприятий, это затронет и крупные», — сказал Блашак.

Он уверен, что германские пивоварни будут и дальше «падать, как мухи со стены».

Согласно утверждению Штефана Блашака, это происходит из-за постоянного снижения потребления пива в Германии. Особенно сильный спад произошел в текущем году. По словам руководителя баварской компании, только в 2025-м рынок рухнул на 7-7,5%. Таким образом в первом полугодии отрасль внутри страны потеряла около трех миллионов проданных банок в день.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире. Согласно опубликованным данным, российские пивовары увеличили объемы производства на 9%

