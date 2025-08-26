По расписанию: как привить ребенку финансовую грамотность

Важно научить детей распределять средства и планировать расходы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Экономист Самойлова: выдача карманных денег детям должна быть по расписанию
Деньги на карманные расходы детям стоит выделять раз в месяц. Об этом заявила Газете.ru эксперт по домашней экономике Арина Самойлова.
Специалист сообщает: четкая система выдачи денег поможет лучше сформировать финансовую грамотность чада.
«Для формирования по-настоящему финансово грамотного мышления детям нужны не просто купюры, а практические инструменты и понятные правила игры, превращающие абстрактные понятия бюджета и накопления в осязаемый опыт. Основой такого воспитания должен стать фиксированный месячный, а не еженедельный бюджет», — рассказала она.
Такой метод помогает ребенку научиться смотреть в будущее, ответственно подходить к тратам и распределять расходы. Выдача денег раз в месяц развивает стратегическое мышление и учит отвечать за свой выбор.
Также специалист рекомендует посещать оффлайн-магазины с детьми и учить сравнивать цены на товар разных производителей.
