По расписанию: как привить ребенку финансовую грамотность

Мария Щелканова
Важно научить детей распределять средства и планировать расходы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Экономист Самойлова: выдача карманных денег детям должна быть по расписанию

Деньги на карманные расходы детям стоит выделять раз в месяц. Об этом заявила Газете.ru эксперт по домашней экономике Арина Самойлова.

Специалист сообщает: четкая система выдачи денег поможет лучше сформировать финансовую грамотность чада.

«Для формирования по-настоящему финансово грамотного мышления детям нужны не просто купюры, а практические инструменты и понятные правила игры, превращающие абстрактные понятия бюджета и накопления в осязаемый опыт. Основой такого воспитания должен стать фиксированный месячный, а не еженедельный бюджет», — рассказала она.

Такой метод помогает ребенку научиться смотреть в будущее, ответственно подходить к тратам и распределять расходы. Выдача денег раз в месяц развивает стратегическое мышление и учит отвечать за свой выбор.

Также специалист рекомендует посещать оффлайн-магазины с детьми и учить сравнивать цены на товар разных производителей.

