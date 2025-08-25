Тревожный звонок: как определить, что школа не подходит ребенку

|
Алексей Мокряков
Родителям не стоит игнорировать настораживающие сигналы.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Эксперт Боева: потеря интереса к учебе говорит о необходимости сменить школу

Школа играет важную роль в формировании личности ребенка. И если во время учебы родителей смущает поведение их чада, игнорировать эти тревожные сигналы нельзя. О факторах, на которые стоит обратить внимание, Life.ru рассказала основатель и совладелец сети билингвальных садов и школ Виктория Боева.

«Самые очевидные признаки — потеря интереса к учебе, отсутствие поддержки со стороны учителей или случаи буллинга. Однако есть и менее заметные, но не менее важные маркеры», — отмечает эксперт.

По словам эксперта, насторожить родителей должны периодические головные боли, усталость, трудности с засыпанием у ребенка, а также повышенная тревожность перед уроками.

Чересчур сложные задания — это сигнал. Если ребенок не справляется, он может потерять уверенность, а это состояние быстро перейдет в стресс. Слишком легкая нагрузка также опасна — дети начинают скучать и теряют мотивацию к учебе. В обоих случаях важным фактором становится роль взрослого человека непосредственно в школе. Если учитель не становится авторитетом для ученика — это тоже тревожный звоночек для родителя.

Нервирующий недуг: как избавиться от икоты тремя простыми способами

