Площадь природных пожаров в Краснодарском крае превысила 11 гектаров

В Краснодарском крае в эти минуты идет борьба с природным пожаром. Меньше чем за сутки площадь возгорания выросла с полутора до более чем 11 гектаров.

Тушение осложняется труднодоступной местностью и сильным ветром.

К ликвидации привлечены 110 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму ликвидирован пожар на площади 250 гектаров. Борьбу с огнем осложняла сильная ветровая нагрузка. Для ликвидации еще одного пожара также использовалась авиация, проводилась опашка и подвоз воды. Отмечалось, что удаленность территории, жаркая и ветреная погода усложняли работы по тушению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.