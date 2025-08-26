Молдаване в России требуют открыть больше избирательных участков

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Ситуация касается предстоящих парламентских выборов.

Молдаване в России требуют открытия большего числа избирательных участков

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Fotostand/Nieweler

Молдаване, проживающие в России, намерены 27 августа выступить с требованием открыть больше избирательных участков на предстоящих парламентских выборах их родной страны. Представители диаспоры соберутся у посольства республики в Москве.

Ранее граждане Молдавии, находящиеся на территории РФ, передавали в посольство петицию с более чем 3500 подписями с просьбой организовать голосование по почте и открыть больше участков, но ответа от властей так и не получили.

По данным МИД Молдавии в РФ проживают более 350 000 граждан — это самая многочисленная молдавская диаспора в мире. Центральная избирательная комиссия республики, при этом, 24 августа утвердила к парламентским выборам всего два участка для голосования в России. Оба участка будут работать на территории посольства в столице РФ, как и на президентских выборах в прошлом году.

Уточняется, что на сайте ЦИК Молдавии Россия заняла первое место по количеству зарегистрированных граждан для участия в голосовании —более 26 000 человек. При этом, в Италии, занявшей второе место с чуть более 23 000 регистрациями, откроют более 70 участков.

Власти республики аргументируют свое решение не открывать голосование по почте для избирателей в России по причине «отсутствия безопасности». При этом такой способ голосования доступен, например, в Южной Кореи, находящейся в формальном состоянии войны с КНДР.

А также право голосовать дистанционно есть в США, Японии, Канаде, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Австралии, Новой Зеландии, где проживает намного меньшее количество молдаван, чем в России.

В 2024 году на выборах президента Молдавии на территории РФ было открыто всего два участка — в посольстве и консульстве республики в Москве. Власти страны не учли 14 000 предварительных регистраций граждан на сайте ЦИКа. Тысячи молдован в России были лишены права поучаствовать в выборах, а те, кто приехал на голосование из разных регионов РФ столкнулись с многочасовыми очередями на участках и даже невозможностью проголосовать из-за закончившихся бюллетеней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол России назвал вмешательством действия ЕС в Молдавии.

