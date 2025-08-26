Губернатор Херсонской области рассказал Путину о строительстве дорог в регионе

В следующем году завершатся работы по ремонту федеральной трассы М-17.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Сальдо: начались работы по восстановлению федеральной трассы М-17

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. На встрече глава региона рассказал лидеру государства о том, как идет восстановление жилья и строительство дорог. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Приготовили много документов? С чего начнем?» — сказал Путин, обращаясь к Сальдо.

В первую очередь губернатор Херсонской области поблагодарил главу государства от имени всех жителей и отметил, что программа социально-экономического развития действует.

«В 2025 году мы уже освоили 82 миллиарда», — сказал Сальдо.

По его словам, в регионе началось строительство нового жилья, а также активно идет восстановление дорожной инфраструктуры. Как отметил Сальдо, люди больше всего нуждаются в новых дорогах.

«Дороги делаются. <…> Такого объема и масштаба дорожного строительства Херсонская область никогда не видела», — добавил Владимир Сальдо.

В августе в Херсонской области начали ремонтировать федеральную магистраль — М-17. Полностью работы должны завершить в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о важности квалифицированных специалистов для промышленности РФ.

