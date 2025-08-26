С кольцом у Эйфелевой башни: Анфиса Чехова выходит замуж

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Ведущая находится «на седьмом небе от счастья».

Анфиса Чехова выходит замуж

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анфиса Чехова выходит замуж за Александра Златопольского

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова выходит замуж за своего возлюбленного — продюсера Александра Златопольского. Этой радостной новостью она поделилась в личном блоге.

Избранник Чеховой сделал ей предложение в самом романтичном городе мира — в Париже. В этот знаменательный день телеведущая выбрала легкое пышное платье в цветочек, которое полностью соответствовало настроению в городе — солнечному и летнему.

«Я сказала да! Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой!» — написала ведущая.

Анфиса Чехова показала помолвочное кольцо. Фото: Instagram*/achekhova и alexander_zlatopolskiy

Чехова отметила, что Александр — очень понимающий человек. Он всегда выдерживает все ее эмоции и капризы. При этом в их отношениях нет никакой драмы — с ним весело и спокойно. Именно с ним, отмечает ведущая, она не боится быть собой.

«Мой милый Саша, я хочу быть твоей женой и проживать наше „здесь и сейчас“ вместе, с огромной надеждой на самое счастливое будущее», — призналась она.

Златопольский тщательно продумал, как будет делать предложение. В ночь на 23 августа он увез Чехову из дома, не сказав ей никаких подробностей. Только после приземления самолета ведущая поняла, что оказалась во Франции.

О романе пары стало известно в мае этого года, хотя вместе их стали видеть еще с прошлого года. Долгое время они никак не комментировали свои отношения или и вовсе опровергали все предположения.

Известно, что у продюсера есть две дочери от прошлых отношений, а Чехова воспитывает сына от актера Гурама Баблишвили.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова рассказала о мужском счастье. Секретами она поделилась в эфире собственного шоу. Чехова призналась в, что главное качество мужчины — доброта. 

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

17:40
В Госдуме предложили обязательную индексацию зарплат для всех работодателей
17:25
С кольцом у Эйфелевой башни: Анфиса Чехова выходит замуж
17:10
Киев и ЕС стремятся подорвать договоренности России и США
16:55
Серьезный ущерб: ВС РФ ударили по объектам газоснабжения Украины
16:40
Собянин: к 1 сентября все городские объекты будут готовы к отопительному сезону
16:26
Губернатор Херсонской области рассказал Путину о строительстве дорог в регионе

Сейчас читают

«Лучшее место на Земле»: Денис Майданов рассказал, где чаще всего проводит отпуск
«Не ограждать от жизни»: Екатерина Шпица поделилась секретами воспитания детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025