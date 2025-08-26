С кольцом у Эйфелевой башни: Анфиса Чехова выходит замуж

Анфиса Чехова выходит замуж за Александра Златопольского

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова выходит замуж за своего возлюбленного — продюсера Александра Златопольского. Этой радостной новостью она поделилась в личном блоге.

Избранник Чеховой сделал ей предложение в самом романтичном городе мира — в Париже. В этот знаменательный день телеведущая выбрала легкое пышное платье в цветочек, которое полностью соответствовало настроению в городе — солнечному и летнему.

«Я сказала да! Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой!» — написала ведущая.

Анфиса Чехова показала помолвочное кольцо. Фото: Instagram*/achekhova и alexander_zlatopolskiy

Чехова отметила, что Александр — очень понимающий человек. Он всегда выдерживает все ее эмоции и капризы. При этом в их отношениях нет никакой драмы — с ним весело и спокойно. Именно с ним, отмечает ведущая, она не боится быть собой.

«Мой милый Саша, я хочу быть твоей женой и проживать наше „здесь и сейчас“ вместе, с огромной надеждой на самое счастливое будущее», — призналась она.

Златопольский тщательно продумал, как будет делать предложение. В ночь на 23 августа он увез Чехову из дома, не сказав ей никаких подробностей. Только после приземления самолета ведущая поняла, что оказалась во Франции.

О романе пары стало известно в мае этого года, хотя вместе их стали видеть еще с прошлого года. Долгое время они никак не комментировали свои отношения или и вовсе опровергали все предположения.

Известно, что у продюсера есть две дочери от прошлых отношений, а Чехова воспитывает сына от актера Гурама Баблишвили.

