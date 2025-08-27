Копейка рубль бережет: россияне смогут сэкономить на строительстве частных домов

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 26 0

Оформлять документы на участки стало проще и быстрее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Россияне смогут сократить расходы на строительство частных домов благодаря вовлечению в оборот неиспользуемых земельных участков и продаже их через электронные торги. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на заявление руководителя Росреестра Олега Скуфинского в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Такие участки дешевле, чем те, которые продают физлица. Кроме того, муниципальные власти гарантируют юридическую чистоту сделок.

«Раньше человеку нужно было ехать в муниципалитет, принимать участие непосредственно в аукционе, все документы оформлялись на бумаге. Сегодня практически реализуются только электронные аукционы», — заявил Скуфинский.

С 1 сентября в силу вступают новые нормы о признаках неиспользуемых участков в населенных пунктах и СНТ, а также законопроект по оформлению общего имущества для упрощения газификации. Росреестр и ППК «Роскадастр» вместе с регионами будут определять свободные земли для вовлечения их в оборот.

Росреестр ведет Национальную систему пространственных данных, которая позволяет планировать развитие территорий, и внедряет систему для повышения качества оказания услуг гражданам в сфере кадастрового учета и регистрации права.

«Сервис — «Земля просто» и градостроительная проработка онлайн — поможет человеку выбрать территорию или уже сформированный участок, подготовить схему размещения и направить документы в уполномоченные органы — за несколько минут», — уточнил глава Росреестра.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин поручил инвентаризировать все объекты на новых территориях РФ.

Светлые деньги от Черной Луны: финансовый гороскоп на сентябрь 2025

