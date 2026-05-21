«Чтобы вопросов не задавали»: Алсу пыталась подкупить прессу домашним чак-чаком

Алсу принесла журналистам чак-чак, чтобы избежать неудобных вопросов

Заслуженная артистка России Алсу раздавала журналистам на красной дорожке XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ домашний чак-чак, чтобы они не задавали ей неудобные вопросы. В этом певица призналась корреспонденту 5-tv.ru.

Звезда иронично отметила, что готовила национальное лакомство всю ночь. По задумке Алсу, угощение должно стать сладкой взяткой за лояльность журналистов.

«Чтобы никаких (плохих. — Прим. ред.) вопросов не задавали. Ради вас старалась», — пояснила певица.

У мероприятия был свой дресс-код — «культурный код России». Поэтому певица появилась на красной дорожке не только с национальным угощением в руках, но и в стилизованном татарском костюме, подчеркнув свои корни.

«Я татарка, естественно, Татарстан — моя малая родина», — отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что летом 2024 года Алсу развелась с мужем-бизнесменом Яном Абрамовым и, как призналась артистка, это событие сильно изменило ее. Теперь певица ощущает себя сильным человеком, способным сделать многое самостоятельно.

