Один человек погиб и восемь пострадали при атаке БПЛА на Макеевку

Рита Цветкова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Атака беспилотников на регионы России

Пушилин: в Макеевке погибла женщина и восемь человек пострадали из-за БПЛА

Один мирный житель погиб и еще восемь пострадали из-за киевской агрессии в Красногвардейском районе города Макеевки. Об этом сообщил в мессенджере МАКС глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в результате массированной атаки ударными беспилотниками на объект гражданской инфраструктуры смертельное ранение получила женщина 1977 года рождения. Повреждения средней степени тяжести получили женщины 1976, 1983 и 1999 годов рождения и мужчины 1959-го и 1983-го. Также пострадали женщины 1982 и 1986 годов рождения и мужчина 1976-го.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! Повреждены объект гражданской инфраструктуры и легковые автомобили», — написал Пушилин.

Вооруженные формирования Украины атакуют в основном приграничные российские территории с начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Боевики наносят ракетные удары и используют дроны, оружие поставляется Киеву, в том числе, из стран Запада.

Так, только прошлой ночью, по данным Минобороны, российские силы ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Цели поражены над Самарской, Курской, Брянской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Саратовской областями, а также над Республикой Калмыкия, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Несколькими часами ранее, как сообщал 5-tv.ru, средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ, направлявшихся к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

