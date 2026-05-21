Ярославский «Локомотив» второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2 в шестой встрече финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Гагарина. Игра прошла в Казани.

В составе победителей дважды отличился нападающий Егор Сурин, еще одну шайбу забросил форвард Максим Шалунов. У казанцев в конце третьего периода забили Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.

Благодаря этой победе «Локомотив» выиграл финальную серию, которая длилась до четырех побед, и второй раз в своей истории завоевал кубок. По этому показателю команда из Ярославля сравнялась с московским «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга. Для главного тренера команды Боба Хартли этот триумф тоже стал вторым в карьере — в 2021 году он поднимал над головой кубок, когда руководил омским «Авангардом».

Кроме того, «Локомотив» выиграл трофей второй год подряд. В финале сезона 2024/25 ярославцы взяли вверх над «Трактором» из Челябинска.

Ранее петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Команда Сергея Семака в заключительном туре обыграла «Ростов» со счетом 1:0 и завершила сезон на первом месте в турнирной таблице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС