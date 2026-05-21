Посылка с секретом: семья нашла в новой урне чужой прах

KTLA: семья из Южной Калифорнии купила на маркетплейсе урну с чужим прахом

Семья из Южной Калифорнии обнаружила останки неизвестного человека в урне, приобретенной на торговой площадке Amazon. Об этом сообщил канал KTLA.

Неприятный инцидент произошел с Марком Калберстоном и его близкими, когда они готовились к завершению траурных процедур спустя несколько месяцев после кончины главы семейства. По словам американца, его дедушка ушел из жизни в начале прошлого года, после чего родственники решили приобрести несколько специальных емкостей через популярный онлайн-сервис.

Однако, когда овдовевшая бабушка Калберстона наконец решилась пересыпать прах супруга в купленный сосуд, она вскрыла упаковку и увидела, что внутри уже находится пепел постороннего человека. Шокированные покупатели немедленно обратились в службу поддержки маркетплейса, надеясь на серьезное разбирательство.

Тем не менее реакция компании показалась им излишне формальной: представители площадки лишь извинились и пообещали оформить возврат денежных средств. Калберстон подчеркнул, что фирма не проявила инициативы в установлении личности покойного, чей прах по ошибке был отправлен новым владельцам.

«Я готов потратить время и силы, чтобы почтить память этого человека так, как он это заслуживает», — заявил Марк, отказавшись от простого возмещения убытков.

Он убежден, что предложение ритейлера отвезти урну в ближайшее бюро ритуальных услуг является лишь попыткой переложить ответственность на третьих лиц за вопиющую ошибку логистики.

В настоящий момент мужчина самостоятельно пытается отыскать законных родственников того, чьи останки оказались у него дома. Подобные случаи, несмотря на свою редкость, периодически происходят в практике онлайн-торговли и благотворительности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.