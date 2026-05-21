Мужчина оставил двухлетнюю дочь в машине на несколько часов и она умерла от жары

В Испании двухлетняя девочка скончалась после того, как отец по ошибке оставил ее в закрытом автомобиле на несколько часов в 25-градусную жару. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мужчина должен был отвезти младшую дочь в детский сад после того, как высадил старшего ребенка у школы. Однако, отвлекшись на телефонный звонок, он забыл о малышке в салоне фургона и отправился на работу. Машина осталась на парковке под прямыми солнечными лучами, что привело к критическому перегреву организма ребенка и сильному обезвоживанию.

Тревогу забили только около трех часов дня, когда мать пришла забирать дочь из дошкольного учреждения и обнаружила, что девочку туда не приводили.

Родители немедленно вызвали экстренные службы, которые госпитализировали пострадавшую. К моменту оказания помощи у ребенка уже произошла остановка сердца, и медики не смогли ее спасти.

В настоящее время Гражданская гвардия Испании проводит официальное расследование обстоятельств происшествия. Городской совет Бриона объявил двухдневный траур в связи с кончиной несовершеннолетней и выразил соболезнования семье, предложив всю необходимую муниципальную поддержку в этот тяжелый период.

Эксперты отмечают, что температура внутри закрытого транспортного средства растет стремительно: до 80% критического нагрева происходит в первые десять минут пребывания на солнце.

