Самолет с гражданами Британии и Китая готовится вылететь из Нижневартовска

Незапланированное путешествие граждан Британии и Китая в Россию подходит к концу. Резервный борт уже прибыл в Нижневартовск и в ближайшее время вылетит в Пекин.

Нежданные гости появились в местном аэропорту сегодня утром. У их лайнера отказал один из двигателей, и экипаж принял решение садиться в Ханты-Мансийском автономном округе. Локация, по мнению пилотов, оказалась идеальной: погода была хорошей, а полоса для огромного лайнера достаточно длинной.

Несмотря на то, что ни у кого из пассажиров и членов экипажа не было российской визы, им разрешили выйти из самолета и доставили в международный сектор аэропорта, где предоставили питание.

