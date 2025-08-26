Муж в Тверь, жена в дверь: каждый второй россиянин сталкивался с изменой

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Респонденты заявили: «Перебрал с шампанским» не является оправданием неверности.

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Сайт знакомств Mamba представил статистику измен в России

Каждый второй россиянин сталкивался с изменой партнера. Об этом сообщило издание Газета.ru, ссылаясь на исследование дейтинг-сервиса Mamba.

Мужчины и женщины смотрят на неверность по разному. В первом случае — удар по самолюбию, во втором же — потеря доверия к противоположному полу.

«39% мужчин воспринимают измену как личное оскорбление и унижение, а для 36% девушек на первый план выходит глубокое разочарование и потеря доверия. Получается, если для мужчин измена в первую очередь бьет по эго, то для женщин — по ощущению безопасности», — дополняет издание.

Примечательно, что представители разных полов с отличием смотрят и на собственные измены. Леди признались, что испытывают настоящий всплеск адреналина и эйфорию, а решались на такой шаг из мести. А джентльмены описывают поход «налево» как безэмоциональное и случайное событие.

О прощении предательства не может быть и речи, считают оба пола. Однако девушки, все-таки, готовы дать второй шанс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что телеведущая Орлова высказалась про измену мужа с няней.

