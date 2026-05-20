Россия и КНР выразили обеспокоенность милитаризацией Арктики США и их союзниками

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Москва и Пекин заявили о важности сохранения стабильности и снижения военно-политической напряженности в высоких широтах.

Как действия США в Арктике угрожают России и Китаю

Фото: war.gov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Китай выразили обеспокоенность усилением военного присутствия США и их союзников в Арктике. Об этом стало известно из совместного заявления двух стран, который опубликовали на сайте Кремля.

В документе стороны отметили, что Москва и Пекин выступают за соблюдение норм международного права в Арктическом регионе. Также страны подчеркнули важность сохранения стабильности и снижения военно-политической напряженности в высоких широтах.

Россия и Китай заявили о необходимости развивать конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество в Арктике. В совместном заявлении говорилось, что страны негативно оценивают действия США и их партнеров, связанные с милитаризацией региона.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что современный мир сталкивается с угрозой возврата к «закону джунглей». По его словам, из-за этого возрастает значение российско-китайского договора о добрососедстве и сотрудничестве.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин выступают за уважение культурного разнообразия и права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Также глава государства отметил стремление двух стран к формированию более справедливого и демократичного мирового порядка.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали декларацию о развитии многополярного мира и международных отношений нового типа. Российский лидер заявил, что этот документ должен стать основой для дальнейшего устойчивого сотрудничества и формирования новой системы международных отношений.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Германии раскрыли план канцлера страны Фридриха Мерца в случае вывода американских войск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
71.29
-1.06 82.79
-1.28
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

13:25
Россия и Китай заявили, что удары по Ирану расшатывают Ближний Восток
13:19
Ушаков допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшие недели
13:14
Предана уже 40 лет: Алена Яковлева о скандале в Театре Сатиры
13:09
Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая
13:04
FT: Меркель и Драги — кандидаты на переговоры ЕС с Россией
13:00
Основная причина смерти: почему люди игнорируют возможность защиты от деменции

Сейчас читают

Угроза пандемий: человечество не справляется с участившимися вспышками инфекций
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
«Жить стало негде»: Татьяна Догилева рассказала о борьбе с новой зависимостью
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео