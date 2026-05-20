Силы ПВО России сбили восемь беспилотников ВСУ, летевших на Москву

На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
За ночь и утро силы ПВО России уничтожили восемь беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В период с двух часов ночи по 11 утра было перехвачено восемь украинских дронов, нацеленных на Москву.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что 19 мая в деревне Корочка Беловского района Курской области 66-летняя женщина пострадала в результате удара украинского дрона. Она получила множественные осколочные ранения лица и левой голени, а также открытый перелом.
Также над Эстонией был сбит беспилотник Украины. Однако, несмотря на признание Таллина в перехвате киевского аппарата, обвинили в случившемся все равно Россию.
