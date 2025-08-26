«Пошел на Победу»: рядом с Наговициной лежит тело погибшего 10 лет назад альпиниста

Дарья Орлова
Михаил Ишутин совершил более 400 восхождений и был обладателем звания «Снежный барс».

Новые подробности застрявшей на пике Победы Наговициной

Фото: © РИА Новости/Юрий Куйдин

Российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы рядом с местом, где лежит труп альпиниста Михаила Ишутина. Он погиб десять лет назад. Об этом заявил старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа» Алексей Овчинников.

Он подчеркнул, что с пика Победы не в первый раз пытаются спустить тело. Предыдущий — к сожалению, тоже неудачный — эпизод произошел десять лет назад с Михаилом Ишутином.

«Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска — мой приятель, который также пошел на Победу», — рассказал Овчинников в беседе с ТАСС.

По словам координатора, Ишутин имел за плечами большой опыт. Он обладал званием «снежный барс», совершил более 400 восхождений. В том числе и на пик Победы — трижды. Погиб на обратном пути.

В попытке снять тело Ишутина была организована отдельная экспедиция. Успехом она не увенчалась: погода сделала беспомощными даже самых подготовленных и опытных альпинистов. Серьезными препятствиями оказались также состояние маршрута и опасность схода лавины.

По словам Овчинникова, происходящее — нетривиальная история. Директор АНО сомневается, что найдется компания, которая предпримет попытку снять тело с пика Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посольство РФ делало все для спасения Наговивициной на пике Победы.

