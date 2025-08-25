Зеленский хочет получать от США миллиард долларов ежемесячно на закупки оружия

Элина Битюцкая
Лидер киевского режима рассчитывает и на средства от Европы.

зелик хочет 1 лярд за закупку оружия у сша

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении получать от США не менее одного миллиарда ежемесячно на закупки оружия. Об этом он сообщил 25 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

По информации агентства Reuters, Зеленский также отметил, что Норвегия может внести значительный вклад в обеспечение безопасности Украины, включая поддержку в сфере противовоздушной обороны (ПВО) и морской безопасности. Это заявление подчеркивает усилия Киева по укреплению своих оборонительных возможностей в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее 25 августа газета Bild сообщила, что с начала военных действий в феврале 2022 года Германия выделила Украине около 50 миллиардов евро на поддержку.

Кроме того, Министерство финансов Германии планирует направить Киеву дополнительные 17 миллиардов евро в 2025 и 2027 годах. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент США Дональд Трамп устраняет «нелояльных» генералов.

