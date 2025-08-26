«Доводы отметались»: в Европе призвали обратить внимание на преследование Гуцул

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Европейцы заявили, что суд над главой Гагаузии прошел с нарушением основополагающих принципов правосудия.

Фото: © РИА Новости/Родион Прока

Во Франции призвали Европу обратить внимание на преследование Евгении Гуцул

Суд над главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул в Молдавии прошел с нарушением всех основных принципов правосудия. Европа должна обратить внимание на это и отреагировать на преследование политика. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche.

«Давайте же защитим, как в Молдове, так и в других странах, систему правосудия, которая соответствует принципам, на которые она опирается. Ведь на карту поставлена ​​не только судьба женщины или даже региона. Речь идет об авторитете европейского проекта и будущем наших ценностей», — отмечается в публикации.

Журналисты уточнили, что с самого начала судебного процесса над Евгенией Гуцул не были соблюдены такие основополагающие принципы, как равенство сторон и презумпция невиновности. Политика сразу признали виновной, к тому же «ее доводы и показания систематически отметались».

Авторы подчеркнули, что европейцы всегда высоко ценили требование справедливости. Уточняется, что, несмотря на желание некоторых отказаться от этого, необходимо продолжать отстаивать его и сейчас.

Районный суд Кишинева 5 августа признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Политик отвергла обвинения, назвав приговор «политической расправой».

В поддержку Гуцул продолжаются ежедневные акции протеста ее сторонников, которые обвиняют власти в политических репрессиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что молдаване в России требуют открыть больше избирательных участков.

