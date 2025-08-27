Практически равны нулю: спасатель оценил шансы на спасение застрявшей на пике Победы россиянки

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

Сам мужчина во время операции по вызволению альпинистки Натальи Наговицыной повредил спину.

Фото, видео: Божуков В/ТАСС; 5-tv.ru

Спасатель Батуев счел мизерными шансы добраться до россиянки на пике Победы

Подлететь на вертолете к застрявшей на пике Победы российской альпинистке Наталье Наговицыной не позволил бушующий со стороны Китая ветер. При этом шансы подняться к ней в принципе минимальны. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал участвовавший в операции по спасению женщины Баир Батуев. В группе с другими опытными альпинистами он вызвался на помощь.

«Я внештатный спасатель у себя в Бурятии тоже. Не раз на таких высотах, на семи тысячах, мы участвовали в спасательных операциях, спускали живых людей. Знаем эту специфику», — пояснил он.

Через три дня с начала спасательной операции скончался итальянский альпинист Лука Синигаль, который тоже пытался добраться до россиянки. Он обморозил руки, а впоследствии у него отек мозг.

«Пошел на Победу»: рядом с Наговициной лежит тело погибшего 10 лет назад альпиниста

При этом погодные условия позволили 16 августа Батуеву и другим членам группы вылететь на вертолете к месту, где находилась Наталья.

«Нас предупредили, что уже подлетаем, но мы в иллюминаторе видели, что уже где-то примерно к точке высадки подлетаем», — отметил собеседник.

Тогда Наговицыну попробовали эвакуировать на вертолете, однако воздушное судно совершило жесткую посадку. Спасатель заявил, что удара не почувствовал. Ему показалось, будто вертолет «подзавяз в снегу».

Пилот пробовал подняться вновь, но из-за метущего снега видимость оказалась нулевая. Альпинисты и экипаж поняли, что вертолет начало кренить в сторону обрыва.

«Нас начинает резко вертеть. И все, там карусель уже началась такая, и не помню, кто крикнул: „Падаем, приготовиться к падению“. Это произошло буквально в считанные секунды», — рассказал Батуев.

Вертолет с силой ударился о землю, перевернулся. Альпинисты разлетелись по салону. У борта снаружи выбравшийся Батуев обнаружил одного из пилотов, с которым вытащил командира спасательной группы с поврежденной ногой, других альпинистов и второго пилота из воздушного судна. Позднее мужчина почувствовал боль в спине.

«Рядом расположились все возле вертолета на месте падения. Понял, что у меня со спиной, рядом лег тоже с ними. И вот так дальше лежал», — вспомнил альпинист.

Наговицина находится на пике Победы с 12 августа. Это самая высокая и опасная гора Киргизии. Последний раз альпинистка выходила на связь  на связь 16 августа.

Известно, что на текущий момент альпинистка находится на высоте около 7200 метров. Она получила перелом ноги и не имеет возможности самостоятельно спуститься с горы.

В МЧС Киргизии предполагают, что россиянка уже погибла. Однако ее сын отвергает это мнение. В соцсетях он опубликовал кадры с дрона и написал, что неделю назад его мама еще активно махала рукой из палатки на склоне горы. При этом накануне поисковую операцию в Киргизии официально свернули из-за непогоды.

Ранее, писал 5-tv.ru, горный гид высказался о подготовке альпинистки Наговициной.

