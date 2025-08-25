Любительский уровень: горный гид о подготовке альпинистки Наговициной

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 42 0

Туристке не хватало необходимой квалификации.

Любительский уровень: горный гид о подготовке альпинистки Наговициной

Фото: Instagram*/artemmountainguide

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Горный гид Ценцевицкий: Наговицина была не готова идти на Пик Победы

Горный гид Артем Ценцевицкий считает, что Наталья Наговицина физически была не готова идти на Пик Победы в Киргизии. Об этом пишет «СтарХит».

По словам альпиниста, Наталья хотела идти на эту же гору в прошлом году вместе с ним. Но восхождение было прервано.

«Я развернул ее на первом этапе, сказав, что она не готова. Вернул деньги. Это человек неквалифицированный, любитель. Думаю, за год уровень подготовки не изменился», — рассказал Ценцевицкий.

Гид добавил: для того, чтобы в возрасте старше 45 лет набрать нужную для подъема форму, необходимо усердно готовиться, а Пик Победы — высота очень сложная климатически.

«Чтобы выжить при таких условиях, нужно быть профессионалом», — отметил Ценцевицкий.

Ранее 5-tv.ru писал, что к альпинистке Наталье Наговицыной при благоприятных погодных условиях вылетит Еврокоптер. Вертолет принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии. Однако в республике отсутствуют пилоты с допуском на высоту 7000 метров, что делает невозможным управление Еврокоптером без привлечения иностранных специалистов. Позднее вылет аппарата был отменен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

14:00
Новая глава в жизни: Муцениеце сменила фамилию
13:54
Воронежский тренер напал на воспитанника в кафе
13:36
«Долг каждого мужчины— защитить свою страну»: Зверев рассказал о гибели племянника на СВО
13:22
Любительский уровень: горный гид о подготовке альпинистки Наговициной
13:06
В Альянсе фармассоциаций опровергли информацию о штрафах для сотрудников аптек
12:54
Нервирующий недуг: как избавиться от икоты тремя простыми способами

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
Рудковская рассказала о семейной мечте: «Хотим делать красивые завтраки»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025