Любительский уровень: горный гид о подготовке альпинистки Наговициной

Горный гид Ценцевицкий: Наговицина была не готова идти на Пик Победы

Горный гид Артем Ценцевицкий считает, что Наталья Наговицина физически была не готова идти на Пик Победы в Киргизии. Об этом пишет «СтарХит».

По словам альпиниста, Наталья хотела идти на эту же гору в прошлом году вместе с ним. Но восхождение было прервано.

«Я развернул ее на первом этапе, сказав, что она не готова. Вернул деньги. Это человек неквалифицированный, любитель. Думаю, за год уровень подготовки не изменился», — рассказал Ценцевицкий.

Гид добавил: для того, чтобы в возрасте старше 45 лет набрать нужную для подъема форму, необходимо усердно готовиться, а Пик Победы — высота очень сложная климатически.

«Чтобы выжить при таких условиях, нужно быть профессионалом», — отметил Ценцевицкий.

Ранее 5-tv.ru писал, что к альпинистке Наталье Наговицыной при благоприятных погодных условиях вылетит Еврокоптер. Вертолет принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии. Однако в республике отсутствуют пилоты с допуском на высоту 7000 метров, что делает невозможным управление Еврокоптером без привлечения иностранных специалистов. Позднее вылет аппарата был отменен.

