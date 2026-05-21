Сын бизнесмена позавтракал на 14 тысяч рублей после массового ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сын бизнесмена оказался в центре скандала после массового ДТП на Похвалинском съезде. На следующий день после аварии молодой человек пришел в ресторан с охраной, заказал завтрак более чем на 14 тысяч рублей и уснул на диване. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

По данным издания, молодой человек пришел в заведение в сопровождении личной охраны. Он заказал итальянскую пасту и несколько бокалов белого вина. Сумма завтрака превысила 14 тысяч рублей.

После этого юноша снял обувь и прилег на диване в ресторане.

Что известно о ДТП

Авария произошла днем 20 мая на Похвалинском съезде. По предварительным данным, молодой человек находился за рулем Mercedes и стал участником массового ДТП.

В разговоре с 5-tv.ru Корнилов заявил, что был трезв в момент аварии и лишь «ударился о машину».

Однако в социальных сетях он до происшествия публиковал видео, на котором признавался, что много выпил. После ДТП молодой человек также позировал на капоте разбитого Mercedes.

Что было дальше

Пользователи соцсетей начали резко критиковать поведение юноши после аварии. В ответ он грубил комментаторам и называл их «нищетой».

В Главном управлении МВД по Нижегородской области сообщили, что на юношу составили четыре административных материала.

Также известно, что ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

Какие именно нарушения ему вменяются после аварии, официально не уточнялось.

Что известно о семье Корнилова

Согласно данным из открытых источников, отец Корнилова был генеральным директором группы компаний «Луидор» и умер в 2024 году.

Компания занимается созданием спецтехники, производством металлических изделий, а также продажей и обслуживанием автомобилей.

