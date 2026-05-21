Вышла из-пол контроля: лихорадка Эбола стремительно распространяется в центре Африки

Лихорадка Эбола стремительно распространяется в Демократической Республике Конго

Смертельно опасная лихорадка Эбола стремительно распространяется по Демократической Республике Конго. Власти признают, что взять инфекцию под контроль не удается. Число погибших приближается к 150, а заболевших может быть уже более 500.

В соседней Уганде на карантин поместили 100 человек, чтобы сдержать вирус. Карантинные пункты на границе развернула и Руанда. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения.

При этом, как полагают эксперты, России распространение заболевания не грозит: в нашем климате нет природных переносчиков инфекции, а привозной случай быстро выявят.

Но Москва обеспокоена ситуацией в Африке. Как заявили в нашем МИДе, Россия поможет властям Конго и Уганды купировать вспышку вируса в ближайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как передается вирус Эбола. Заразиться можно только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы, а также через предметы или поверхности, загрязненные этими жидкостями. Воздушно-капельным путем вирус не передается.

Заразить других людей больной может только после проявления симптомов, среди которых лихорадка, слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея, сыпь, боль в горле и животе, иногда кровотечения.

