Вышла из-пол контроля: лихорадка Эбола стремительно распространяется в центре Африки

Эфирная новость 37 0

Заболевших уже может быть более 500 человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лихорадка Эбола стремительно распространяется в Демократической Республике Конго

Смертельно опасная лихорадка Эбола стремительно распространяется по Демократической Республике Конго. Власти признают, что взять инфекцию под контроль не удается. Число погибших приближается к 150, а заболевших может быть уже более 500.

В соседней Уганде на карантин поместили 100 человек, чтобы сдержать вирус. Карантинные пункты на границе развернула и Руанда. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения.

При этом, как полагают эксперты, России распространение заболевания не грозит: в нашем климате нет природных переносчиков инфекции, а привозной случай быстро выявят.

Но Москва обеспокоена ситуацией в Африке. Как заявили в нашем МИДе, Россия поможет властям Конго и Уганды купировать вспышку вируса в ближайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как передается вирус Эбола. Заразиться можно только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы, а также через предметы или поверхности, загрязненные этими жидкостями. Воздушно-капельным путем вирус не передается.

Заразить других людей больной может только после проявления симптомов, среди которых лихорадка, слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея, сыпь, боль в горле и животе, иногда кровотечения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
США обвинили Рауля Кастро в заговоре: Трамп готовит военную операцию против Кубы
15:37
Россия и Китай достигли прогресса в договоренностях по «Силе Сибири — 2»
15:28
«Неплохо»: Песков об обсуждении европейцами кандидатур для переговоров с РФ
15:22
Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве дедушки и бабушки
15:10
Байкер из рейтинга миллиардеров разбился в Ленинградской области
15:02
Чужие драмы вместо сериалов: откуда пошел тренд на судебный туризм

Сейчас читают

«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео