Вышла из-пол контроля: лихорадка Эбола стремительно распространяется в центре Африки
Заболевших уже может быть более 500 человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Смертельно опасная лихорадка Эбола стремительно распространяется по Демократической Республике Конго. Власти признают, что взять инфекцию под контроль не удается. Число погибших приближается к 150, а заболевших может быть уже более 500.
В соседней Уганде на карантин поместили 100 человек, чтобы сдержать вирус. Карантинные пункты на границе развернула и Руанда. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения.
При этом, как полагают эксперты, России распространение заболевания не грозит: в нашем климате нет природных переносчиков инфекции, а привозной случай быстро выявят.
Но Москва обеспокоена ситуацией в Африке. Как заявили в нашем МИДе, Россия поможет властям Конго и Уганды купировать вспышку вируса в ближайшие сроки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как передается вирус Эбола. Заразиться можно только при прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями больного или умершего от Эболы, а также через предметы или поверхности, загрязненные этими жидкостями. Воздушно-капельным путем вирус не передается.
Заразить других людей больной может только после проявления симптомов, среди которых лихорадка, слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея, сыпь, боль в горле и животе, иногда кровотечения.
