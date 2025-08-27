В России предложили отказаться от индексации маткапитала на первенца
По мнению авторов идеи, это позитивно повлияет на демографическую ситуацию.

Правила выдачи материнского капитала предлагают изменить в России. Касается это размера выплат на первого и второго ребенка, пишут «Известия».
Сумму на первенца хотят сократить примерно в два раза. А вот на последующих детей, напротив, увеличить.
По мнению авторов идеи, это позитивно повлияет на демографическую ситуацию. На первого ребенка решаются многие супруги. А вот для того, чтобы завести второго и третьего, родителям нужны дополнительные финансовые стимулы.
