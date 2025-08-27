Супруга Брюса Уиллиса решила нанять для него обученных сиделок

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Актер уже несколько лет страдает от деменции.

Фото: www.globallookpress.com/Sonia Moskowitz

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции, решила нанять для него профессиональных сиделок в новом доме. Об этом стало известно из сообщения телеканала ABC.

Родные посчитали важным, чтобы Уиллис проживал в безопасном и тихом доме, в котором ему было бы легче ориентироваться. При этом жена актера, актриса и модель Эмма Хемминг назвала такой исход «одним из самых трудных решений», которые ей приходилось принимать во время ухода за близкими.

«Но я знала, что Брюс в первую очередь хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал их потребностям, а не его собственным», — призналась она.

По словам супруги Брюса, 70-летний актер утратил основную часть своих способностей в общении после того, как ему поставили диагноз «лобно-височная деменция» в 2023 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о тяжелом состоянии актера.

