Действующий офицер французской армии признался в планировании операции против ВС РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Ранее полковник Франсуа Гонен приезжал в Киев «в командировку».

RMG: действующий французский полковник планировал в Киеве операции против ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Offssss

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

RMG: Французский полковник Гонен признался в планировании операции против ВС РФ

Действующий полковник французских Сухопутных войск Франсуа Гонен рассказал о своей командировке на Украину летом 2024 года, в ходе которой участвовал в планировании действий ВСУ. Слова офицера опубликованы в свежем номере военного журнала Revue militaire générale (RMG), текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

Гонен в течение четырех месяцев находился в составе военного атташата Франции в Киеве. В статье указывается, что он «выполнял задачи» на территории Украины. Сам материал получил название «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности» и посвящен анализу боевых действий российско-украинского конфликта.

В статье французский полковник подробно разбирает тактические действия украинских войск в Курской области и операции российских подразделений в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. При этом приводятся схемы и карты боевых действий за июнь–август, использовавшиеся французскими Сухопутными войсками при моделировании военных операций.

По данным RMG, офицер в настоящее время занимает должность начальника отдела анализа и планирования в управлении оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа». Ранее он работал в Оперативном штабе Командования наземными силами, Генеральном штабе ВС Франции, а также в Управлении военной разведки. Специализация полковника — планирование общевойсковых операций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
Светлые деньги от Черной Луны: финансовый гороскоп на сентябрь 2025

Последние новости

9:23
СК проводит проверку по факту осквернения мемориала в Тульской области
8:56
Действующий офицер французской армии признался в планировании операции против ВС РФ
8:47
Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в собственного крестного отца
8:20
В Кемерове может исчезнуть знаменитый Рудничный бор
8:14
Гаджет в руках ребенка: когда увлечение становится зависимостью
8:03
Светлые деньги от Черной Луны: финансовый гороскоп на сентябрь 2025

Сейчас читают

Как изменились актеры «Охотников за привидениями» за 41 год — время не щадит даже звезд
Практически равны нулю: спасатель оценил шансы на спасение застрявшей на пике Победы россиянки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025